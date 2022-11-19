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متحدثًا عن أهمية الجانب النفسي في المباراة

رامون دياز: مباراة السعودية والأرجنتين ستكون معقدة

2022-11-19 الساعة 11:47
رامون دياز: مباراة السعودية والأرجنتين ستكون معقدة
المواطن - محمد سمعه

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وصف الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الكروي الأول في الهلال، مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، بالمعقدة.

تعليق رامون دياز

وتحدث دياز لـ حساب الهلال في “تويتر” قائلًا: ” مباراة منتظر منها أهمية الجانب النفسي ودوره الكبير في مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني”.

وأضاف دياز: “”بالنسبة لي سيُعجبني أن تتعادل السعودية مع الأرجنتين وتفوز أمام بولندا وتتعادل أمام المكسيك وبهذه الطريقة ستتمكن السعودية من التأهل للدور التالي”.

وتابع دياز: “المباراة ستكون مُعقدة للطرفين بالنسبة للأرجنتين بسبب ترتيب المجموعة وبالنسبة للسعودية كمشاركة في كأس العالم”.

وواصل: “السعودية يجب أن تشعر بالفخر للمشاركة في بطولة بهذا القدر من الأهمية وبالنسبة للبلد فمن المهم جدًا أن تتطور كرة القدم”.

تفاصيل إصابة رياض شراحيلي

وفي وقت سابق، كشف المنتخب السعودي السبت تفاصيل إصابة لاعبه رياض شراحيلي وذلك قبل يومين من مواجهة المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وذكر الأخضر أن شراحيلي يُعاني من إصابة عضلية، بعد الكشف عليه باستخدام أشعة الرنين المغناطيسي.

ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

 

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