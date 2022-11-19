رامون دياز: مباراة السعودية والأرجنتين ستكون معقدة

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وصف الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الكروي الأول في الهلال، مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، بالمعقدة.
🎬 "دياز":"سيلعب الجانب النفسي دورًا كبيرًا في مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني، وهذا ما سيعجبني كنتائج للمنتخب في دور المجموعات" 🗣️💙#فيديو_الهلال #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/HWWqgwOlirقد يهمّك أيضاً
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 19, 2022
وتحدث دياز لـ حساب الهلال في “تويتر” قائلًا: ” مباراة منتظر منها أهمية الجانب النفسي ودوره الكبير في مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني”.
وأضاف دياز: “”بالنسبة لي سيُعجبني أن تتعادل السعودية مع الأرجنتين وتفوز أمام بولندا وتتعادل أمام المكسيك وبهذه الطريقة ستتمكن السعودية من التأهل للدور التالي”.
وتابع دياز: “المباراة ستكون مُعقدة للطرفين بالنسبة للأرجنتين بسبب ترتيب المجموعة وبالنسبة للسعودية كمشاركة في كأس العالم”.
وواصل: “السعودية يجب أن تشعر بالفخر للمشاركة في بطولة بهذا القدر من الأهمية وبالنسبة للبلد فمن المهم جدًا أن تتطور كرة القدم”.
وفي وقت سابق، كشف المنتخب السعودي السبت تفاصيل إصابة لاعبه رياض شراحيلي وذلك قبل يومين من مواجهة المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.
وذكر الأخضر أن شراحيلي يُعاني من إصابة عضلية، بعد الكشف عليه باستخدام أشعة الرنين المغناطيسي.
ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.