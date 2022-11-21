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تسيير 42 رحلة يوميًا

ربط محطة قطار الحرمين بحافلات جدة

2022-11-21 الساعة 9:26
ربط محطة قطار الحرمين بحافلات جدة
المواطن - واس

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أعلنَت شركة مواصلات جدة ربطَ محطة قطار الحرمين في محطة السليمانية بخدمة النقل العام عبر المسارات الحالية للحافلات، بتسيير 42 رحلة ترددية يوميًّا من وإلى منطقة البلد ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية بواقع رحلة كل 50 دقيقة، وبتكلفة رمزية مقدراها 3.45 ريالات للاتجاه الواحد.

وأشارت الشركة إلى أن مدة التشغيل تصل إلى 17 ساعة يوميًّا، تبدأ من الساعة 7:15 صباحًا حتى الـ 12:00 ليلًا ، مبينة أن مسار الرحلة ذهابًا يبدأ من منطقة البلد التاريخية مرورًا بحي البغداية ثم جامعة الملك عبدالعزيز، والسلام مول، وصولا إلى محطة قطار الحرمين، ثم العودة في ذات المسار.

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خيارات مفتوحة

تأتي هذه الخدمة في إطار تطوير خدمات النقل العام بمدينة جدة، الذي قد سبقه إطلاق الشركة خدمةَ النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع شركة مطارات جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، على مدار الساعة؛ بهدف ربط المطار بمركز مدينة جدة، وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقُّل من المطار والوصول إليه.

طاقة استيعابية

يذكر أن الحافلات تم تصميمها بطاقة استيعابية تتسع لعدد 33 راكبًا، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر، فيما يتاح للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة أو باستخدام تطبيق سابتكو للدفع.

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