رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا بعد أن ظهر وهو يلقي البيض على الملك تشارلز وزوجته كاميلا أثناء جولتهما في يورك، بحسب ما وثق مقطع فيديو نشره موقع Metro البريطاني.

وتجمعت حشود كبيرة خلف الحواجز، بالقرب من ميكلغيت بار، قبل وصول العائلة المالكة هذا الصباح، وقال كريس شيب، المحرر الملكي في محطة ITV التلفزيونية، إن بيضة سقطت على الطريق بالقرب من الملك تشارلز.

وشوهد الشاب وهو يصرخ قائلًا إن بريطانيا بُنيت على دماء العبودية قبل أن يُلقى البيض في اتجاه الملك البريطاني وزوجته كاميلا، لكنها لم تصب أيًا منهما، وسقطت على الأرض.

هرع ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، ويمكن رؤية لقطات من الواقعة أثناء تعامل السلطات مع الرجل وسط الحشد.

رد فعل الجمهور

ولم يتوان الجمهور في شجب هذا الفعل، حيث وردت صيحات قائلة: عار عليك، وحفظ الله الملك، علمًا بأن الملك تشارلز الثالث كان في المدينة للكشف عن تمثال لأمه الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.



