Icon

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استهدف كاميلا أيضًا أثناء جولة في يورك

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

2022-11-09 الساعة 2:38
رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا بعد أن ظهر وهو يلقي البيض على الملك تشارلز وزوجته كاميلا أثناء جولتهما في يورك، بحسب ما وثق مقطع فيديو نشره موقع Metro البريطاني.

وتجمعت حشود كبيرة خلف الحواجز، بالقرب من ميكلغيت بار، قبل وصول العائلة المالكة هذا الصباح، وقال كريس شيب، المحرر الملكي في محطة ITV التلفزيونية، إن بيضة سقطت على الطريق بالقرب من الملك تشارلز.

وشوهد الشاب وهو يصرخ قائلًا إن بريطانيا بُنيت على دماء العبودية قبل أن يُلقى البيض في اتجاه الملك البريطاني وزوجته كاميلا، لكنها لم تصب أيًا منهما، وسقطت على الأرض.

هرع ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، ويمكن رؤية لقطات من الواقعة أثناء تعامل السلطات مع الرجل وسط الحشد.

رجل يلقي بيض على الملك تشارلز

رد فعل الجمهور 

ولم يتوان الجمهور في شجب هذا الفعل، حيث وردت صيحات قائلة: عار عليك، وحفظ الله الملك، علمًا بأن الملك تشارلز الثالث كان في المدينة للكشف عن تمثال لأمه الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

رجل يلقي بيض على الملك تشارلز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...
الرياضة

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...

الرياضة
خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي

السعودية اليوم
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين
العالم

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين

العالم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر
كأس العالم

صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر

كأس العالم
الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...
العالم

الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...

العالم
مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء

السعودية اليوم
معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...
السعودية اليوم

معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...

السعودية اليوم