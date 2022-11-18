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رحلة الست في بوليفارد رياض سيتي

2022-11-18 الساعة 8:20
رحلة الست في بوليفارد رياض سيتي
المواطن - الرياض

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يقدم بوليفارد رياض سيتي، عرضًا غنائيًّا واستعراضيًّا لحياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم في موسم الرياض 2022، حيث ستطل كوكب الشرق على جمهورها عبر الفعاليات لتعود بهم إلى الزمن الجميل.

من جهته، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” عن إقامة العرض الغنائي والاستعراضي بالمسرح العالمي في بوليفارد رياض سيتي والمقرر 23 نوفمبر الجاري.

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مسرح كوكب الشرق

شيدت المملكة مسرحًا يحمل اسم “كوكب الشرق” أم كلثوم، وهو أحد المسارح المميزة في بوليفارد رياض سيتي، يمنح الزوار تجربة مشاهدة العرض المسرحي الموسيقي الذي يحكي قصة حياة الفنانة أم كلثوم.

ولوحظ أن المسرح يحظى بتصاميم فريدة مستوحاة من مشاهد وأحداث تاريخية، والساحة الخارجية للمسرح يدوي بها صوت أم كلثوم ليستمتع به رواد بوليفارد الرياض.

ومن أهم ما يميز مسرح أم كلثوم بالرياض، احتواؤه على متحف يضم إكسسوارات كوكب الشرق الخاصة جدًّا، وعددًا من القصاصات الصحافية التي تعود أيام نشرها إلى ستينيات وخمسينيات القرن الماضي، والتي نشرت في جريدة الأهرام بالصفحات الأولى عن مرض ووفاة كوكب الشرق أم كلثوم.

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