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رحلة تطور كرة كأس العالم

2022-11-18 الساعة 11:56
رحلة تطور كرة كأس العالم
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وسط منافسة قوية بين المنتخبات، لتحقيق بداية مميزة؛ وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.

مونديال 2022

وتنطلق نهائيات مونديال 2022، يوم 20 نوفمبر بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.

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وتُقام نهائيات كأس العالم 2022 في 8 ملاعب، وهي؛ ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، إستاد أحمد بن علي، إستاد الجنوب، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي واستاد 974، بجانب ‘ستاد لوسيل.

كأس العالم - مونديال
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

كرات كأس العالم

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الضوء على تاريخ كرات كأس العالم، وكانت البداية مع كرة Tiento في مونديال 1930 الذي أُقيم في أوروغواي، حيث كانت واحدة من كرتي بالنسخة الأولى.

تينتو كرة كأس العالم 1930
كرة مونديال 1930 – المصدر fifa

وكانت Federale 102 الكرة الخاصة بمونديال إيطاليا 1934، وهي تشبه كرة الرجبي بشكل كبير، وجذبت الأنظار في المباراة النهائية، والتي شهدت تسجيل رايموندو أورسي لهدف التعادل لأصحاب الأرض بطريقة مذهلة.

كرة كأس العالم 1934
كرة مونديال 1934 – المصدر fifa

وتم استخدام كرة Allen في كأس العالم 1938 الذي أُقيم في فرنسا، وكانت تشبه الكرة التي استخدمت في مونديال 1934 كثيرًا، وتم تصنيعها في باريس.

كرة كأس العالم 1938
كرة مونديال 1938 – المصدر fifa

وجاءت كرة Duplo T في كأس العالم 1950 في البرازيل، ويُشار إليها باسم Superball، وهي أول كرة لا يوجد بها أربطة على الوجه الخارجي.

كرة كأس العالم 1950
كرة مونديال 1950 – المصدر fifa

واستخدمت Swiss World Champion في مونديال سويسرا 1954، وتم تصنيعها في بازل، وكان لونها أصفر لامع بدلًا من اللون البني الغامق التقليدي.

كرة كأس العالم 1954
كرة مونديال 1954 – المصدر fifa

وأُقيم كأس العالم 1958 في السويد، وتم استخدام كرة Top Star، حيث تم اختياراها بين 102 كرة مرشحة، وخضعت لاختبارات من قبل 4 مسؤولين في “فيفا”.

كرة كأس العالم 1958
كرة مونديال 1958 – المصدر fifa

واحتضنت تشيلي مونديال 1962، وتم اعتماد كرة Crack للمباريات، إلا أنها لم تنل إعجاب الكثيرين، نظرًا لثقلها مع تسرب الماء من وصلات الالتئام.

كرة كأس العالم 1962
كرة مونديال 1962 – المصدر fifa

ونظمت إنجلترا كأس العالم 1966، وكانت آخر نسخة تشهد توفير البلد المضيف للكرات الخاصة بالمباريات، واختار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كرة Challenge 4-Star.

كرة كأس العالم 1966
كرة مونديال 1966 – المصدر fifa

وقامت شركة أديدس بعد ذلك بتصنيع كافة كرات المونديال، وكانت البداية مع مونديال المكسيك 1970، وتم اعتماد كرة Telstar، والمصممة من 32 لوحة سوداء وبيضاء.

كرة كأس العالم 1970
كرة مونديال 1970 – المصدر fifa

وحملت كرة مونديال ألمانيا الغربية 1970 اسم Telstar Durlast، وكانت أول كرة رسمية تحتوي على طلاء مضاد للماء من مادة البولي يوريثين.

كرة كأس العالم 1974
كرة مونديال 1974 – المصدر fifa

Tango الاسم الذي أُطلق على كرة كأس العالم 1978 في الأرجنتين، وكانت تحتوي على تعديلات بسيطة، واكتسبت شهرة كبيرة آنذاك، خاصة أنها استُخدمت في البطولات الأوروبية ودورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد سيول 1988”.

كرة كأس العالم 1978
كرة مونديال 1978 – المصدر fifa

واكتسبت الكرة شعبية كبيرة، وتم إجراء تعديلات بسيطة كتعزيز مقاومتها للماء، ووضع طبقات مطاطية، وغيرها، لتكون Tango Espana كرة مونديال إسبانيا 1982 آخر الكرات الجلدية.

كرة كأس العالم 1982
كرة مونديال 1982 – المصدر fifa

وتم إنتاج كرة اصطناعية بنسبة 100%، في كأس العالم 1986 في المكسيك، واستخدمت كرة Azteca التي اكتسبت شعبية كبيرة للغاية، بعدما أحرز أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا هدفه الشهير باليد بها.

كرة كأس العالم 1986
كرة مونديال 1986 – المصدر fifa

وأُقيم كأس العالم 1990 في إيطاليا، وتم استخدام كرة تحميل اسم Etrusco Unico، والتي استمدت من ثقافة الدول المنظمة كما هو معتاد.

كرة كأس العالم 1990
كرة مونديال 1990 – المصدر fifa

وأحيا تصميم كرة Questra المستخدمة في كأس العالم بأمريكا 1994 الذكرى السنوية الـ25 للهبوط على سطح القمر، وصُنعت من 5 مواد مختلفة، لتكون أكثر مقاومة للماء وأخف وزنًا.

كرة كأس العالم 1994
كرة مونديال 1994 – المصدر fifa

وتُعد كرة مونديال فرنسا 1998 Tricolore هي أول كرة تتميز بتصميم متعدد الألوان، حيث تم تصنيعها بألوان الأحمر، الأزرق والأبيض.

كرة كأس العالم 1998
كرة مونديال 1998 – المصدر fifa

واتسمت كرة Fevernova المستخدمة في كأس العالم 2002 بكوريا واليابان بالخفة.

كرة كأس العالم 2002
كرة مونديال 2002 – المصدر fifa

وتتكون كرة Teamgeist الخاصة بمونديال ألمانيا 2006، من 14 لوحة مرتبطة حراريًّا، ورأى الكثيرون أن تصميمها أكثر نعومة واستدارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة دقة التسديدات في هذه النسخة.

كرة كأس العالم 2006
كرة مونديال 2006 – المصدر fifa

وتعرضت كرة Jabulani في مونديال جنوب إفريقيا 2010 لانتقادات، بسبب الطريقة التي غيرها بها مسارها في الهواء خلال التسديدات بعيدة المدى.

كرة كأس العالم 2010
كرة مونديال 2010 – المصدر fifa

ويعود اختيار اسم Brazuca على كرة كأس العالم في البرازيل 2014 إلى الجماهير، وظهرت الكرة بشكل مميز وجاذب.

كرة كأس العالم 2014
كرة مونديال 2014 – المصدر fifa

واستخدمت كرة Telstar 18 خلال مرحلة المجموعات في مونديال روسيا 2018، وتم استبدالها بكرة أخرى في الأدوار الإقصائية.

كرة كأس العالم 2018
كرة مونديال 2018 – المصدر fifa

وأطلق اسم الرحلة على كرة مونديال قطر 2022، وصُنعت حصريًّا من الأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وهي واحدة من أكثر الكرات الصديقة للبيئة في تاريخ كأس العالم.

كرة كأس العالم 2022
كرة كأس العالم 2022 – المصدر fifa

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