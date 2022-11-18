رحلة تطور كرة كأس العالم

تترقب الجماهير انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وسط منافسة قوية بين المنتخبات، لتحقيق بداية مميزة؛ وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.

مونديال 2022

وتنطلق نهائيات مونديال 2022، يوم 20 نوفمبر بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.

وتُقام نهائيات كأس العالم 2022 في 8 ملاعب، وهي؛ ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، إستاد أحمد بن علي، إستاد الجنوب، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي واستاد 974، بجانب ‘ستاد لوسيل.

كرات كأس العالم

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الضوء على تاريخ كرات كأس العالم، وكانت البداية مع كرة Tiento في مونديال 1930 الذي أُقيم في أوروغواي، حيث كانت واحدة من كرتي بالنسخة الأولى.

وكانت Federale 102 الكرة الخاصة بمونديال إيطاليا 1934، وهي تشبه كرة الرجبي بشكل كبير، وجذبت الأنظار في المباراة النهائية، والتي شهدت تسجيل رايموندو أورسي لهدف التعادل لأصحاب الأرض بطريقة مذهلة.

وتم استخدام كرة Allen في كأس العالم 1938 الذي أُقيم في فرنسا، وكانت تشبه الكرة التي استخدمت في مونديال 1934 كثيرًا، وتم تصنيعها في باريس.

وجاءت كرة Duplo T في كأس العالم 1950 في البرازيل، ويُشار إليها باسم Superball، وهي أول كرة لا يوجد بها أربطة على الوجه الخارجي.

واستخدمت Swiss World Champion في مونديال سويسرا 1954، وتم تصنيعها في بازل، وكان لونها أصفر لامع بدلًا من اللون البني الغامق التقليدي.

وأُقيم كأس العالم 1958 في السويد، وتم استخدام كرة Top Star، حيث تم اختياراها بين 102 كرة مرشحة، وخضعت لاختبارات من قبل 4 مسؤولين في “فيفا”.

واحتضنت تشيلي مونديال 1962، وتم اعتماد كرة Crack للمباريات، إلا أنها لم تنل إعجاب الكثيرين، نظرًا لثقلها مع تسرب الماء من وصلات الالتئام.

ونظمت إنجلترا كأس العالم 1966، وكانت آخر نسخة تشهد توفير البلد المضيف للكرات الخاصة بالمباريات، واختار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كرة Challenge 4-Star.

وقامت شركة أديدس بعد ذلك بتصنيع كافة كرات المونديال، وكانت البداية مع مونديال المكسيك 1970، وتم اعتماد كرة Telstar، والمصممة من 32 لوحة سوداء وبيضاء.

وحملت كرة مونديال ألمانيا الغربية 1970 اسم Telstar Durlast، وكانت أول كرة رسمية تحتوي على طلاء مضاد للماء من مادة البولي يوريثين.

Tango الاسم الذي أُطلق على كرة كأس العالم 1978 في الأرجنتين، وكانت تحتوي على تعديلات بسيطة، واكتسبت شهرة كبيرة آنذاك، خاصة أنها استُخدمت في البطولات الأوروبية ودورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد سيول 1988”.

واكتسبت الكرة شعبية كبيرة، وتم إجراء تعديلات بسيطة كتعزيز مقاومتها للماء، ووضع طبقات مطاطية، وغيرها، لتكون Tango Espana كرة مونديال إسبانيا 1982 آخر الكرات الجلدية.

وتم إنتاج كرة اصطناعية بنسبة 100%، في كأس العالم 1986 في المكسيك، واستخدمت كرة Azteca التي اكتسبت شعبية كبيرة للغاية، بعدما أحرز أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا هدفه الشهير باليد بها.

وأُقيم كأس العالم 1990 في إيطاليا، وتم استخدام كرة تحميل اسم Etrusco Unico، والتي استمدت من ثقافة الدول المنظمة كما هو معتاد.

وأحيا تصميم كرة Questra المستخدمة في كأس العالم بأمريكا 1994 الذكرى السنوية الـ25 للهبوط على سطح القمر، وصُنعت من 5 مواد مختلفة، لتكون أكثر مقاومة للماء وأخف وزنًا.

وتُعد كرة مونديال فرنسا 1998 Tricolore هي أول كرة تتميز بتصميم متعدد الألوان، حيث تم تصنيعها بألوان الأحمر، الأزرق والأبيض.

واتسمت كرة Fevernova المستخدمة في كأس العالم 2002 بكوريا واليابان بالخفة.

وتتكون كرة Teamgeist الخاصة بمونديال ألمانيا 2006، من 14 لوحة مرتبطة حراريًّا، ورأى الكثيرون أن تصميمها أكثر نعومة واستدارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة دقة التسديدات في هذه النسخة.

وتعرضت كرة Jabulani في مونديال جنوب إفريقيا 2010 لانتقادات، بسبب الطريقة التي غيرها بها مسارها في الهواء خلال التسديدات بعيدة المدى.

ويعود اختيار اسم Brazuca على كرة كأس العالم في البرازيل 2014 إلى الجماهير، وظهرت الكرة بشكل مميز وجاذب.

واستخدمت كرة Telstar 18 خلال مرحلة المجموعات في مونديال روسيا 2018، وتم استبدالها بكرة أخرى في الأدوار الإقصائية.

وأطلق اسم الرحلة على كرة مونديال قطر 2022، وصُنعت حصريًّا من الأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وهي واحدة من أكثر الكرات الصديقة للبيئة في تاريخ كأس العالم.