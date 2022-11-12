رحيل عبدالرحمن غريب عن الأهلي أضرّه

عانى عبدالرحمن غريب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بعدما تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي النهائية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

عبدالرحمن غريب يُعاني

وكان غريب رحل عن الأهلي وانضم لـ النصر في صيف العام الحالي، حيث أكد بأن هذا الأمر يأتي لرغبته في اللعب في كأس العالم مع المنتخب السعودي.

الجماهير استعادت تصريحات غريب ووكيل أعماله جراح الظفيري، حيث أكد الأخير أن غريب رحل عن الأهلي للعب مع الأخضر في المونديال، ولكن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لم يستدعه في معسكري سبتمبر ونوفمبر، ولم يضع اسمه في القائمة النهائية للأخضر.

قرار خاطئ

وأكدت الجماهير أن قرار رحيل غريب عن الأهلي أضرّه ولم يتحصل منه على أي نفع.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كشف عن قائمته المكونة من 26 لاعبًا وهم: “حراسة المرمي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف.

الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، فهد المولد”.