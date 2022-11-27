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ثالث فوز لأسود الأطلسي على منتخب أوروبي

ردود أفعال صحف بلجيكا عقب الخسارة أمام المغرب

2022-11-27 الساعة 10:43
ردود أفعال صحف بلجيكا عقب الخسارة أمام المغرب
المواطن - متابعة

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استطاع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، تحقيق فوز تاريخي على نظيره البلجيكي بنتيجة هدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم قطر 2022، وجاءت تعليقات صحف بلجيكا قوية على الهزيمة أمام المغرب بهدفين دون رد، مساء اليوم.

المغرب ضد بلجيكا

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الفوز الثالث

ويعتبر هذا هو الفوز الثالث للمغرب في تاريخ مشاركاتها في بطولة كأس العالم على المنتخبات الأوروبية، بعد الفوز على البرتغال في مونديال عام 1986 واسكوتلندا في كأس العالم بفرنسا 1998.

خطأ كورتوا

كتبت صحيفة “sporza” أن المنتخب البلجيكي سقط في فخ الخسارة بنتيجة (2-0) أمام المنتخب المغربي، بعد خطأ نادر من تيبو كورتوا حارس الشياطين الحمر.

وتساءلت الصحيفة البلجيكية، عن مقدرة روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في إعادة هذا الفريق غير الملائم إلى المسار الصحيح قبل مباراة كرواتيا.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

هدايا المدافعين

وعنونت الصحيفة البلجيكية، “walfoot” في تقرير لها بأن المنتخب المغربي حقق الفوز على منتخب بلجيكا، بفضل الهدايا التي قدمها مدافعو فريق الشياطين الحمر.

وقالت الصحيفة، إنه كان من المتوقع أن يعود المنتخب البلجيكي مرة أخرى بعد الأداء السيء الذي قدمه في المباراة الأولى أمام منتخب كندا.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

هزيمة مؤلمة

كتبت صحيفة “voetbalnieuws” أن المنتخب البلجيكي عانى من هزيمة مؤلمة أمام المنتخب المغربي، بعدما خسر بهدفين دون رد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبي المنتخب المغربي أظهروا الكثير من الشغف في الشوط الثاني ليتمكنوا من الفوز بنتيجة (2-0).

وتابعت الصحيفة البلجيكية، أنه يجب على المنتخب البلجيكي أن ينجو من مباراة كرواتيا في المباراة الأخيرة في المجموعة، ليستمر في بطولة كأس العالم.

هدف المغرب في بلجيكا
هدف المغرب في بلجيكا

خسارة جديدة

وكتبت صحيفة “voetbal24” أن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة للمنتخب البلجيكي، بعدما خسر مباراته الثانية في كأس العالم 2022 أمام المنتخب المغربي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المنتخب البلجيكي الذي يلقب بالشياطين، ظهر ضعيفاً أمام المنتخب المغربي، ويجب أن تعود الأمور إلى مسارها في مباراة كرواتيا.

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