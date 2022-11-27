ردود أفعال صحف بلجيكا عقب الخسارة أمام المغرب

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي
استطاع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، تحقيق فوز تاريخي على نظيره البلجيكي بنتيجة هدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم قطر 2022، وجاءت تعليقات صحف بلجيكا قوية على الهزيمة أمام المغرب بهدفين دون رد، مساء اليوم.
ويعتبر هذا هو الفوز الثالث للمغرب في تاريخ مشاركاتها في بطولة كأس العالم على المنتخبات الأوروبية، بعد الفوز على البرتغال في مونديال عام 1986 واسكوتلندا في كأس العالم بفرنسا 1998.
كتبت صحيفة “sporza” أن المنتخب البلجيكي سقط في فخ الخسارة بنتيجة (2-0) أمام المنتخب المغربي، بعد خطأ نادر من تيبو كورتوا حارس الشياطين الحمر.
وتساءلت الصحيفة البلجيكية، عن مقدرة روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في إعادة هذا الفريق غير الملائم إلى المسار الصحيح قبل مباراة كرواتيا.
وعنونت الصحيفة البلجيكية، “walfoot” في تقرير لها بأن المنتخب المغربي حقق الفوز على منتخب بلجيكا، بفضل الهدايا التي قدمها مدافعو فريق الشياطين الحمر.
وقالت الصحيفة، إنه كان من المتوقع أن يعود المنتخب البلجيكي مرة أخرى بعد الأداء السيء الذي قدمه في المباراة الأولى أمام منتخب كندا.
كتبت صحيفة “voetbalnieuws” أن المنتخب البلجيكي عانى من هزيمة مؤلمة أمام المنتخب المغربي، بعدما خسر بهدفين دون رد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبي المنتخب المغربي أظهروا الكثير من الشغف في الشوط الثاني ليتمكنوا من الفوز بنتيجة (2-0).
وتابعت الصحيفة البلجيكية، أنه يجب على المنتخب البلجيكي أن ينجو من مباراة كرواتيا في المباراة الأخيرة في المجموعة، ليستمر في بطولة كأس العالم.
وكتبت صحيفة “voetbal24” أن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة للمنتخب البلجيكي، بعدما خسر مباراته الثانية في كأس العالم 2022 أمام المنتخب المغربي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المنتخب البلجيكي الذي يلقب بالشياطين، ظهر ضعيفاً أمام المنتخب المغربي، ويجب أن تعود الأمور إلى مسارها في مباراة كرواتيا.