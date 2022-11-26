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رد فعل أمير قطر بعد ضياع ركلة جزاء سالم الدوسري

2022-11-26 الساعة 8:42
رد فعل أمير قطر بعد ضياع ركلة جزاء سالم الدوسري
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ الشيخ تميم بن حمد أمير قطر وهو يتحسر على إهدار سالم الدوسري ركلة جزاء أمام منتخب بولندا خلال مباراة الفريقين اليوم في نهائيات كأس العالم 2022 في الدوحة.

وظهر أمير قطر وهو حزين بعد إهدار الدوسري لـ ركلة الجزاء، في مباراة انتهت بفوز بولندا بهدفين دون رد.

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يذكر أن الدوسري لم يتمكن من معادلة رقم سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق، بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب بولندا في مباراة اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.

هدفان لـ سالم الدوسري بالمونديال

وسجّل سالم الدوسري هدفين فقط بواقع هدف في شباك مصر في مونديال 2018 وهدف في شباك الأرجنتين في مونديال 2022، لكن إهداره لركلة الجزاء أمام بولندا حرمه من تسجيل ثالث أهدافه في المونديال، حتى يتساوى مع سامي الجابر الذي سجّل 3 أهداف لـ الأخضر بواقع هدف في مونديال 1994 وهدف في مونديال 1998 وهدف في مونديال 2006.

ويملك المنتخب السعودي فرصة للتأهل إلى دور الستة عشر من مونديال قطر، وهي الفوز على منتخب المكسيك مساء الأربعاء المقبل للوصول إلى النقطة السادسة.

وكان المنتخب السعودي سيطر على مباراة بولندا وكان الأفضل بكل المقاييس، لكنه لم يتمكن من إنهاء الهجمات في شباك الحارس البولندي.

وسيواجه الأخضر، منتخب المكسيك الأربعاء المقبل في المونديال.

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