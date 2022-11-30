رد فعل بوتين بعد رفض سيدة شيشانية معانقته

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق رفض ردة فعل إحدى السيدات المسلمات من الشيشان معانقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وبحسب الفيديو المتداول، كان بوتين يلتقي مجموعة من أمهات الجنود المشاركين في الحرب في أوكرانيا، وعانق السيدات.

وأظهر الفيديو، السيدة المسلمة، وقد رفضت عناق بوتين قائلة: أنا آسفة لكن لدينا عاداتنا الخاصة، وفي تقاليدنا لا يمكن عناق أو مصافحة رجل أجنبي.

وحاول بوتين استدراك حالة الإحراج التي تعرض لها، قائلًا: إنه يعلم ذلك، ثم فتح ذراعيه في الهواء، مضيفًا أنه سيشيد بها أمام رئيسها، رمضان قديرف.