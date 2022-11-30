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قائلة: أنا آسفة

رد فعل بوتين بعد رفض سيدة شيشانية معانقته

2022-11-30 الساعة 1:43
رد فعل بوتين بعد رفض سيدة شيشانية معانقته
المواطن - متابعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق رفض ردة فعل إحدى السيدات المسلمات من الشيشان معانقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

التفاصيل

وبحسب الفيديو المتداول، كان بوتين يلتقي مجموعة من أمهات الجنود المشاركين في الحرب في أوكرانيا، وعانق السيدات.

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وأظهر الفيديو، السيدة المسلمة، وقد رفضت عناق بوتين قائلة: أنا آسفة لكن لدينا عاداتنا الخاصة، وفي تقاليدنا لا يمكن عناق أو مصافحة رجل أجنبي.

وحاول بوتين استدراك حالة الإحراج التي تعرض لها، قائلًا: إنه يعلم ذلك، ثم فتح ذراعيه في الهواء، مضيفًا أنه سيشيد بها أمام رئيسها، رمضان قديرف.

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