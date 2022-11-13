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بديلًا لـ فهد المولد

رد فعل نواف العابد لحظة استدعائه للمونديال

2022-11-13 الساعة 4:00
رد فعل نواف العابد لحظة استدعائه للمونديال
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب نواف العابد وهو يحتفل مع عائلته بانضمامه لقائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وعرض الفيديو الفرحة العارمة للعابد مع والده وشقيقيه بعد خبر انضمامه للأخضر استعدادًا للمونديال.

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استدعاء نواف العابد

وكان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، قرر استبعاد فهد المولد كإجراء احترازي، بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية “وادا” في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس” الخاصة باللاعب، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي اتحاد الكرة، ليكون بديله العابد.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخبات ” الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، بولندا يوم 26 نوفمبر، المكسيك يوم 30 نوفمبر” في نهائيات مونديال قطر 2022.

 

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