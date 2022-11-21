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رسائل للاعبي الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين

2022-11-21 الساعة 9:32
رسائل للاعبي الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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قبيل مواجهة منتخب الأخضر مع الأرجنتين غدًا، يزداد الحماسة لدي الجماهير المشتاقة لرؤية منتخبها في مباريات كاس العالم،  وتزداد الرسائل الموجهة من الجماهير للاعبيها.

وطرح، برنامج الراصد على “الإخبارية”، تساؤلًا مفاده: في حال قابلت لاعبي المنتخب السعودي قبل مباراتهم مع الأرجنتين غدًا في كأس العالم 2022.. ما هي رسالتك لهم؟.

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رسائل للأخضر

وتعددت التعليقات من المواطنين، أبرزها تعليق أحد المواطنين استشهد فيها بمقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: العبوا لعبكم واستمتعوا بالبطولة.

وتناوبت التعليقات بالقول: العبوا واستمتعوا.

وقال آخر ساخرًا: لا تركضون وراء ميسي، وآخرون تمنوا التوفيق والفوز للفريق الأخضر.

وقال حساب باسم طارق عبداللطيف: أقول للعويس لا تخطئ وحاول قد ما تقدر إمساك الكرة واحتضانها أو تشتيتها للأطراف لأن العويس في الغالب يرد الكرة بقبضته ويرجعها للمهاجم وكنه يقول له حاول مرة أخرى.

كما طالب من العمري والبليهي التركيز بالتمرير والتشتيت لكي لا يستفيد الخصم ويسجل، وتفادي الأخطاء سيجعل المنتخب الوطني ندًا صعبًا للأرجنتين.

 

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