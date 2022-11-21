رسائل للاعبي الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
قبيل مواجهة منتخب الأخضر مع الأرجنتين غدًا، يزداد الحماسة لدي الجماهير المشتاقة لرؤية منتخبها في مباريات كاس العالم، وتزداد الرسائل الموجهة من الجماهير للاعبيها.
وطرح، برنامج الراصد على “الإخبارية”، تساؤلًا مفاده: في حال قابلت لاعبي المنتخب السعودي قبل مباراتهم مع الأرجنتين غدًا في كأس العالم 2022.. ما هي رسالتك لهم؟.
وتعددت التعليقات من المواطنين، أبرزها تعليق أحد المواطنين استشهد فيها بمقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: العبوا لعبكم واستمتعوا بالبطولة.
وتناوبت التعليقات بالقول: العبوا واستمتعوا.
وقال آخر ساخرًا: لا تركضون وراء ميسي، وآخرون تمنوا التوفيق والفوز للفريق الأخضر.
وقال حساب باسم طارق عبداللطيف: أقول للعويس لا تخطئ وحاول قد ما تقدر إمساك الكرة واحتضانها أو تشتيتها للأطراف لأن العويس في الغالب يرد الكرة بقبضته ويرجعها للمهاجم وكنه يقول له حاول مرة أخرى.
كما طالب من العمري والبليهي التركيز بالتمرير والتشتيت لكي لا يستفيد الخصم ويسجل، وتفادي الأخطاء سيجعل المنتخب الوطني ندًا صعبًا للأرجنتين.