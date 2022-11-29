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تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين

رسالة خطية من الملك سلمان إلى أمير الكويت

2022-11-29 الساعة 12:30
رسالة خطية من الملك سلمان إلى أمير الكويت
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح له في قصر بيان اليوم.

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