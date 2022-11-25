رسالة غامضة من ريهام عبدالغفور

كتبت الممثلة المصرية ريهام عبدالغفور رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، قائلة: “اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا”.

تفاصيل الرسالة

وطلبت الفنانة المصرية من الصحفيين “عدم نشر أي أخبار عن أي فنان بمجرد سماعها والمشاركة في المس بسمعة فنانيهم اللي بيحبوهم وبيحترموهم”.

واختتمت الفنانة رسالتها بالقول: “مَن ستر مُسلمًا ستره الله يوم القيامة”.

وربط الجمهور بين رسالة ريهام عبدالغفور وخبر القبض على مواطنتها الممثلة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي لحيازتها مواد مخدرة في أثناء عودتها من ولاية نيويورك الأمريكية.

وأفادت صحف محلية بأن سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على منة شلبي لحيازتها كمية من المخدرات قدرها 1.5 كيلوجرام من الماريجوانا، قبل إحالتها إلى نيابة النزهة.