رسالة من شاروخان للسعوديين

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس الأحد، تكريم الممثل والمنتج الهندي شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر.

أيقونة عالمية

من جانبه، أبدى محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سعادته بتكريم شاروخان الذي يحظى بموهبة متميزة ويعد واحدًا من أيقونات السينما العالمية، بحسب “العربية”.

وأضاف أن النجم الهندي حظي بحب كبير في قلوب معجبيه منذ ظهوره وحتى اليوم، بعد مسيرة فنية ثرية امتدت لـ 30 عامًا في مجال صناعة الأفلام، ليظل شاروخان أحد أبرز نجوم السينما الهندية الذي يتمتع بإعجاب الجماهير من كافة أنحاء العالم، متطلعًا للترحيب بالنجم العالمي في جدة في ديسمبر القادم.

لهم الأثر الأكبر

بدوره، قال نجم بوليوود العالمي: أشعر بامتنان كبير بهذا التكريم، وتشرفني المشاركة في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي. كما تغمرني البهجة لتواجدي بين الجمهور السعودي وبين المعجبين من جميع أنحاء المنطقة؛ والذين كان لهم الأثر الأكبر في دعم مسيرتي الفنية على مر السنين.

ويحتفي المهرجان هذا العام بنخبة من المواهب الصاعدة في المنطقة، وبدوري أتطلع للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير والإسهام في دعم مجتمعه السينمائي المتميز.

الملك خان

يتربع النجم الأسطوري شاروخان أو الملك خان كما يطلق عليه المعجبين، على عرش السينما البوليودية ويعد أكثر النجوم نجاحًا في العالم، بعد عطاء دام لأكثر من ثلاثة عقود في مجال صناعة الأفلام، بأعمال ضمت أكثر من 100 فيلم.

حقق خان نجاحًا متميزًا في الهند والعالم أجمع، حيث حصل على العديد من الجوائز والأوسمة تقديرًا لجهوده السينمائية في صناعة الأفلام.