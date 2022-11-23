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قصة غريبة

رسالة واتساب وراء خسارة زوجة 120 ألف ريال

2022-11-23 الساعة 10:41
رسالة واتساب وراء خسارة زوجة 120 ألف ريال
المواطن - الرياض

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تحدث المحامي سلطان المخلفي، عن إحدى القضايا الغريبة التي تسببت في خسارة أسرة  مبلغ مالي وصل لـ120 ألف ريال بسبب غريب للغاية.

تفاصيل الفصة

وأضاف المخلفي في لقاء له مع برنامج سهرة الرسالة الذي يذاع على قناة “الرسالة”، اليوم الأربعاء حدثت القصة قبل 3 أو 4 سنوات، لرجل فاضل وزوجته حيث قام بتأجير منزله في شمال الرياض إلى شخص، بحوالي 120 ألف في السنة”.

وبحسب المحامي وبعد مماطلة المستأجر في دفع المبلغ، وكانت زوجته وزوجة صاحب المنزل، مشتركتان في قروب واتساب فقالت زوجة صاحب المنزل لزوجة المستأجر، خافي الله، أنتم أصلا نصابين تأكلون حلال الناس.”

وأردف المحامي قائلاً: قام المستأجر وزوجته بتقديم شكوى ضد زوجة صاحب المنزل إلى الشرطة، وصارت قضية جنائية، وتحول الموضوع إلى المحكمة الجزائية، وفي النهائة تم التصالح مقابل التنازل عن المبلغ بدلا من سجن زوجة صاحب المنزل.

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