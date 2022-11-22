رسالة وزير الرياضة لـ لاعبي الأخضر قبل لقاء الأرجنتين المرتقب

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
تمنى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يخوض مباراة مهمة وقوية اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الأرجنتيني.
وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين: العبوا واستمتعوا.. وفالكم التوفيق.. معاك يا الأخضر.
انتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، اليوم، ببطولة كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب السعودية في بطولة المونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة تستضيف المونديال دولة عربية وخليجية، وذلك على أرض ملعب لوسيل.
ويتواجد المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.
وكان رفاق ليونيل ميسي قد أنهوا استعداداهم لمباراة منتخب السعودية المرتقبة، بفوز ودي الأسبوع الماضي بنتيجة 5-0 على “الأبيض” الإماراتي.
علق ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، على تأثير فوز الأرجنتين ودياً أمام منتخب الإمارات، على استعدادات “الأخضر” للقاء “التانجو”.
وقال المسحل: هناك انسجام كبير بين اللاعبين، وأصبحنا على أهبة الاستعداد للقاء الأرجنتين.