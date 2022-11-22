رسالة وزير الرياضة لـ لاعبي الأخضر قبل لقاء الأرجنتين المرتقب

تمنى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يخوض مباراة مهمة وقوية اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الأرجنتيني.

وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين: العبوا واستمتعوا.. وفالكم التوفيق.. معاك يا الأخضر.

استعدادات الأخضر

انتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، اليوم، ببطولة كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب السعودية في بطولة المونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة تستضيف المونديال دولة عربية وخليجية، وذلك على أرض ملعب لوسيل.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

مستعدون لـ الأرجنتين

وكان رفاق ليونيل ميسي قد أنهوا استعداداهم لمباراة منتخب السعودية المرتقبة، بفوز ودي الأسبوع الماضي بنتيجة 5-0 على “الأبيض” الإماراتي.

علق ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، على تأثير فوز الأرجنتين ودياً أمام منتخب الإمارات، على استعدادات “الأخضر” للقاء “التانجو”.

وقال المسحل: هناك انسجام كبير بين اللاعبين، وأصبحنا على أهبة الاستعداد للقاء الأرجنتين.