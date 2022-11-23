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مبروك لـ السعودية قيادةً وشعباً ودعواتكم لي

رسالة ياسر الشهراني بعد إصابته بمباراة الأرجنتين

2022-11-23 الساعة 9:11
رسالة ياسر الشهراني بعد إصابته بمباراة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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وجه لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، صباح اليوم الأربعاء، رسالة إلى الجمهور السعودي هنأهم بالفوز الكبير الذي حققه الأخضر على نظيره المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن مواجهات الدور الأول ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل، ظهر أمس.

رسالة الشهراني

وبحسب ما نشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح الأربعاء، قال اللاعب ياسر الشهراني: بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أطمئنكم.. ومبروك لـ السعودية قيادةً وشعباً، تستحقون كل خير، ودعواتكم لي بالشفاء.

إصابة ياسر الشهراني
إصابة الشهراني

مدينة حمد الطبية

وأكد المنتخب السعودي أنه تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية؛ نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، نتيجة اشتراك مع زميله بالمنتخب الحارس محمد العويس، حيث كانت حالته مستقرة وأجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ولفت المنتخب، في بيان له على تويتر، إلى أن ياسر الشهراني سيكون تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة.

ياسر الشهراني
إصابة الشهراني

إصابة بالغة

وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، خلال فحوصات اللاعب، حيث التقى بالكادر الطبي للمستشفى، واستمع إلى تفاصيل حالة اللاعب، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبي بالمنتخب السعودي.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، أمس الثلاثاء، بعد اصطدامه مع حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، ليُغادر الملعب، ويُشارك محمد البريك بدلًا منه عند الدقيقة 98.

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