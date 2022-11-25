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سيشاهد بسهولة بالعين المجردة

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب شمس اليوم

2022-11-25 الساعة 6:16
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب شمس اليوم
المواطن - الرياض

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أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، عن رصد هلال القمر لشهر جمادى الأولى 1444 بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 ومع بداية الليل.

بالعين المجردة:

وقالت الجمعية عبر حسابها على موقع تويتر: إن القمر سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

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ولفتت فلكية جدة إلى أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

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