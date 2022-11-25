رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب شمس اليوم

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أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، عن رصد هلال القمر لشهر جمادى الأولى 1444 بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 ومع بداية الليل.
وقالت الجمعية عبر حسابها على موقع تويتر: إن القمر سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
ولفتت فلكية جدة إلى أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.