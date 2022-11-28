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رفع مستوى التحذير

رعب في هاواي بعد ثوران أكبر بركان بالعالم

2022-11-28 الساعة 10:01
رعب في هاواي بعد ثوران أكبر بركان بالعالم
المواطن - متابعة

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ثار صباح الإثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، بركان ماونا لوا، أكبر بركان في العالم لأول مرة منذ نحو 4 عقود، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

التفاصيل

وبدأ الثوران في قمة كالديرا داخل حديقة هاواي للبراكين الوطنية، حيث تم رفع مستوى التحذير من البركان الذي ثار لأول مرة منذ عام 1984، وفقًا للهيئة.

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وقال المسؤولون المحليون إنه في هذا الوقت يتم احتواء تدفقات الحمم البركانية داخل منطقة القمة دون أن تهدد المناطق المحيطة بالسفح، لكن الرياح قد تحمل غازات بركانية ورمادًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ونُصح السكان بالاستعداد والرجوع إلى معلومات الدفاع المدني في مقاطعة هاواي، لمزيد من الإرشادات.

كما حث المسؤولون الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي على اتخاذ احتياطات إضافية لتقليل التعرض للغازات، إضافة إلى إن سقوط الرماد البركاني يمكن أن يتسبب في تعطيل المحركات أو الأجهزة الإلكترونية.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجي من أنه استنادًا إلى الأحداث الماضية، يمكن أن تكون المراحل المبكرة من ثوران “ماونا لوا” ديناميكية للغاية ويمكن أن يتغير موقع وتطور تدفقات الحمم البركانية بسرعة.

ولفتت الهيئة إلى أنه إذا استمر ثوران البركان وانتقلت الفتحات البركانية خارج جدرانها، فقد تتحرك تدفقات الحمم البركانية بسرعة إلى أسفل.

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