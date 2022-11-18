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في قرار قابل للاستئناف

رفض شكوى الشباب ضد أحمد شراحيلي والاتحاد

2022-11-18 الساعة 12:00
رفض شكوى الشباب ضد أحمد شراحيلي والاتحاد
المواطن - الرياض

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أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن رفض شكوى نادي الشباب ضد الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي.

تفاصيل أزمة أحمد شراحيلي

وكان نادي الاتحاد قد حصل على توقيع المدافع شراحيلي في يناير الماضي، حتى عام 2025، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، وانضم إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي.

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وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًّا، كشف من خلاله تفاصيل المفاوضات مع أحمد شراحيلي، مؤكدًا أن لاعبه وقع لناد آخر، مبديًا استياءه من طريقته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أحمد شراحيلي
أحمد شراحيلي – المصدر @ittihad

رفض شكوى الشباب

وكشفت لجنة الاحتراف في بيان رسمي، قبل قليل، تفاصيل شكوى الشباب، وجاءت كالتالي: “قيام نادي الاتحاد واللاعب بالتفاوض خلال الفترة المحمية وقبل دخول اللاعب الفترة الحرة، وتحريضه على الإخلال بعقده مع نادي الشباب”.

وتابعت: “مخالفة نادي الاتحاد وأحمد شراحيلي لحقوق الدعاية والإعلان الحصرية لنادي الشباب مما سبب ضررًا يستوجب التعويض، كما تلقى اللاعب مبلغ مالي من نادي الاتحاد وعقد اللاعب لا زال ساريًا مع ناديه الأصلي”.

أحمد شراحيلي
أحمد شراحيلي مع الشباب

وأضافت اللجنة: “ذلك مخالف لنص المادة (10/6) من لائحة الاحتراف التي تنص على: (عدم قبول اي دعم مادي أو هدايا من أي شخص سواء طبيعيًّا أو اعتباريًّا دون الحصول على موافقة النادي)، ومخالف لنص المادة (81/4/1) والمادة (81/7/1/1) من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وواصل البيان: “بجانب مخالفة الوسيط لقواعد لائحة الوسطاء وأن الوسيط صوري، وختم النادي شكواه بطلب إلزام نادي الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي بتعويض نادي الشباب نظير مخالفة حقوق الدعاية والإعلان، وإيقاع العقوبات على نادي الاتحاد واللاعب والوسيط”.

أحمد شراحيلي
شراحيلي – المصدر spl

قرار اللجنة

وأشارت لجنة الاحتراف إلى أنها باشرت أعمالها بالنظر في الشكوى، وأتاحت لجميع الأطراف تقديم إفادتهم وحقهم بالدفاع، وعقدت عدة جلسات استماع.

وأكدت اللجنة قبول شكوى الشباب شكلًا ورفضها موضوعًا، نظرًا لأن ما قدمه النادي من مستندات مؤيدة للشكوى هي مجموعة من القرائن غير الموصلة، ولعدم كفاية الأدلة المقدمة بحق الاتحاد وأحمد شراحيلي، والوسيط عبدالله بن محمد الخليفة، وذلك في قرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

أحمد شراحيلي
شراحيلي – المصدر @ittihad

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