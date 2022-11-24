رقمان قياسيان ينتظران رونالدو بمونديال 2022

يطمح كريستيانو رونالدو في تحقيق انطلاقة قوية مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، وتحطيم مزيد من الأرقام القياسية.

البرتغال في المونديال

ويقع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم، والتي تضم كلًّا من؛ غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية، وسيبدأ مشواره، اليوم الخميس، بمواجهة المنتخب الإفريقي.

رونالدو يسعى للتألق

ويحلم رونالدو بمواصلة تألقه؛ وتسجيل إنجازين آخرين في كأس العالم 2022 بداية من مباراة البرتغال ضد غانا اليوم، حيث إنه يطمح لهز الشباك خلال مشاركته الخامسة بالمونديال.

ونجح كريستيانو في تسجيل هدف واحد في كأس العالم 2006، 2010 و2014، وتمكن من إحراز 4 أهداف في مونديال روسيا 2018، وفي حالة تسجيله في نسخة قطر؛ سيكون أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في 5 نسخ مختلفة.

كما يأمل رونالدو في تسجيل هدفين، من أجل معادلة إنجاز أسطورة كرة القدم البرتغالية، أوزيبيو، حيث نجح في إحراز 9 أهداف خلال منافسات كأس العالم 1966.

وكان كريستيانو قد صرح في هذا الشأن قائلًا: “قد يبدو نوعًا من الغرور، ولكني لا أبحث عن الأرقام القياسية. ما قمت به في الأعوام الأخيرة هو تحطيمها الواحد تلو الآخر بشكل طبيعي”.

وأضاف رونالدو: “وسيكون أمرًا رائعًا إذا تجاوزت أوزيبيو وسيحمل طعمًا خاصًا، ولكن هذا الأمر لا يقلقني. إذا أخبرتني أننا سنفوز بالبطولة دون تسجيل أي هدف، فسأكون سعيدًا بذلك”.