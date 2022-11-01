رقمان مميزان لـ الأخضر قبل كأس العالم قطر 2022

يملك المنتخب السعودي رقمين مميزين وذلك قبل انطلاق مسابقة كأس العالم قطر 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري.

المنتخب السعودي أكثر منتخب تقابل مع أشقائه العرب في المونديال، بواقع 3 مرات حيث فاز على منتخبي المغرب ومصر في مونديالي 1994 و 2018 على الترتيب، وتعادل مع المنتخب التونسي بنتيجة 2-2 في مونديال 2006.

كذلك يملك المنتخب السعودي رقمًا آخر مميز مناصفة مع منتخب الجزائر، حيث نجح المنتخبان في تحقيق أكثر انتصارات بين المنتخبات العربية في كأس العالم بواقع 3 انتصارات لمنتخبي السعودية والجزائر.

السعودية فازت مرتين على منتخبي المغرب وبلجيكا في نسخة 1994 ثم حققت الفوز الثالث على حساب منتخب مصر في مونديال 2018.

أما منتخب الجزائر فحقق الفوز مرتين في نسخة 1982 وحقق فوزًا وحيدًا في نسخة مونديال 2014 وكان على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

كأس العالم قطر 2022

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر، منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر.

الأرجنتيني ليونيل ميسي قال عن مواجهة الأخضر: “مواجهة السعودية مهمة وصعبة بنفس الوقت، ومن الرائع سعينا نحو تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، لأن الفوز سيمنحنا الهدوء والثقة لإكمال مشوارنا بالمونديال في قطر”.

أما المهاجم البولندي ليفاندوفسكي فقال: “مواجهة المنتخب السعودي، ستكون صعبة للغاية لأنه منتخب يتمتع بدفاع صلب وهم جيدون من الناحية التكتيكية كما يتسمون بسرعة عالية وبارعون في بناء اللعب”.