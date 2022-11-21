Icon

أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان Icon لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر Icon متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه ضد ويلز بالشوط الأول

رقم استثنائي لمنتخب أمريكا في كأس العالم

2022-11-21 الساعة 11:54
رقم استثنائي لمنتخب أمريكا في كأس العالم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تألق منتخب أمريكا الأول لكرة القدم بشكل لافت خلال أحداث الأول من مباراته ضد ويلز ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

تألق منتخب أمريكا

وتلعب أمريكا ضد ويلز على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وانتهى الشوط الأول بتأخر المنتخب الويلزي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

بنزيما: تعافيت وجاهز لـ أستراليا بالمونديال

Img

توقعات بسقوط أمطار على 9 مناطق فجرًا

أمريكا وويلز
جانب من المباراة – المصدر @USMNT

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه منتخب أمريكا الأول لكرة القدم خلال الشوط الأول.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن منتخب أمريكا الأول لكرة القدم نجح في القيام بـ314 تمريرة ناجحة في الشوط الأول ضد ويلز، 83 أكثر مما مرره الفريق في أي شوط آخر في كأس العالم منذ عام 1966.

أمريكا ضد ويلز
جانب من المباراة – المصدر @USMNT

ترتيب المجموعة المونديالية

ويتواجد منتخبا ويلز وأمريكا في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يحتل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم صدارتها برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بنتيجة 6/ 2 على إيران اليوم.

تيموثي جورج وياه نجم منتخب أمريكا
احتفال تيموثي وياه – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا
السعودية اليوم

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا

السعودية اليوم
مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...
الرياضة

مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...

الرياضة
تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...
تكنولوجيا

تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...

تكنولوجيا
59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية
العالم

59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

العالم
مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52
أخبار رئيسية

مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52

أخبار رئيسية
الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...
السعودية اليوم

الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...

السعودية اليوم
العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران
العالم

العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران

العالم
هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
العالم

هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

العالم