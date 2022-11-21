رقم استثنائي لمنتخب أمريكا في كأس العالم

تألق منتخب أمريكا الأول لكرة القدم بشكل لافت خلال أحداث الأول من مباراته ضد ويلز ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

تألق منتخب أمريكا

وتلعب أمريكا ضد ويلز على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وانتهى الشوط الأول بتأخر المنتخب الويلزي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه منتخب أمريكا الأول لكرة القدم خلال الشوط الأول.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن منتخب أمريكا الأول لكرة القدم نجح في القيام بـ314 تمريرة ناجحة في الشوط الأول ضد ويلز، 83 أكثر مما مرره الفريق في أي شوط آخر في كأس العالم منذ عام 1966.

ترتيب المجموعة المونديالية

ويتواجد منتخبا ويلز وأمريكا في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يحتل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم صدارتها برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بنتيجة 6/ 2 على إيران اليوم.