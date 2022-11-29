رقم استثنائي لمنتخب هولندا في كأس العالم

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ظهر منتخب هولندا الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية في نهائيات كأس العالم، ليتأهل إلى دور الـ16.
ولعبت هولندا ضد قطر على استاد البيت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وانتهت المباراة بفوز الطواحين بهدفين دون رد.
ورفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما ظلت قطر بدون رصيد، ليتأهل الطواحين إلى ثمن النهائي، بصحبة السنغال صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط.
وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” بالمستوى المميز الذي يُقدمه الطواحين، وذكرت: “تأهلت هولندا من دور المجموعات الأول في جميع مشاركاتها الـ9 بكأس العالم، هذه أعلى نسبة 100% تأهل من هذا الدور في تاريخ البطولة”.
ويأمل منتخب هولندا الأول لكرة القدم بقيادة لويس فان جال، في مواصلة التألق وتحقيق مزيد من الانتصارات، أملًا في التأهل إلى المباراة النهائية؛ والمنافسة على لقب مونديال قطر 2022.