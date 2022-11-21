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نصف مليار متابع على إنستجرام

رقم تاريخي جديد لـ كريستيانو رونالدو

2022-11-21 الساعة 1:32
رقم تاريخي جديد لـ كريستيانو رونالدو
المواطن - متابعة

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية خارج الملعب أو داخله، بعد ما أصبح أول شخص في التاريخ يصل متابعوه عبر موقع “إنستجرام” إلى نصف مليار متابع (500 مليون)، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

نصف مليار

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو العام الماضي في الوصول إلى 500 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، بينما كان بلغ عدد متابعيه في فبراير الماضي على “إنستجرام” حوالي 400 مليون متابع.

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رونالدو وكانسيلو

حلم المونديال

ويقود النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو في الوقت الحالي منتخب بلاده في مشواره بكأس العالم 2022 الذي سيبدأ يوم الخميس المقبل بمواجهة غانا في إطار المجموعة الثامنة للبطولة.

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو

ويحتل الأسطورة ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني خلف البرتغالي رونالدو في تلك القائمة برصيد 375 مليون متابع عبر موقع “إنستجرام”.

أزمة اليونايتد

وبعيداً عن أرقام مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين، يواجه رونالدو مستقبلاً غير واضح المعالم مع إدارة نادي مانشستر يونايتد في أعقاب حواره الصحفي وتصريحاته المثيرة للجدل التي هاجم فيه النادي ومجلس الإدارة والمدرب تين هاج إضافةً إلى عدد من زملائه داخل الفريق.

مان يونايتد يدرس معاقبة كريستيانو رونالدو دون دفع تعويض

وأفادت تقارير صحفية عديدة أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات يفكر جدياً في فسخ عقد كريستيانو رونالدو الشهير بـ “الدون” رداً على تصريحات الأخير العدائية ضد إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

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