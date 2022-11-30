رقم سلبي لـ المكسيك قبل مواجهة المنتخب السعودي اليوم

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يعاني المنتخب المكسيكي رقمًا سلبيًا قبل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ( الأخضر )، مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل. ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
ولم يحقق منتخب المكسيك الفوز فى آخر 4 مباريات فى نهائيات كأس العالم، حيث تعادل في لقاء وخسر 3 مباريات.
وتعد أطول فترة بدون فوز فى تاريخ المكسيك في البطولة العالمية، حين فشلت فى الفوز بأول 13 مباراة مباراة لها خلال الفترة بين 1930 و1962 حين تعادلت مباراة وخسرت 12 مواجهة.
وينافس منتخب السعودية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل، مع كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022، بالتساوي مع الأرجنتين الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر منتخب بولندا الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.