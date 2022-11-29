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بعد فوزه على أوروغواي

رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم

2022-11-29 الساعة 9:09
رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم
المواطن - الرياض

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ظهر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا.

فوز منتخب البرتغال

ولعب منتخب البرتغال ضد أوروغواي على استاد لوسيل بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وفاز برازيل أوروبا بهدفين دون رد سجلهما برونو فرنانديز.

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ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مجموعتها بمونديال قطر 2022، فيما تجمد رصيد منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم عند نقطة واحدة، ليتذيل الترتيب.

برونو فرنانديز
برونو – المصدر @selecaoportugal

رقم مميز

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين في مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @selecaoportugal

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البرتغال حققت هذا الأمر في كأس العالم 1966 و2006، عندما تمكن المنتخب من التأهل إلى الدور نصف النهائي في النسختين.

ويأمل منتخب البرتغال في مواصلة مشواره بنهائيات كأس العالم 2022، أملًا في تحقيق حلم التأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على اللقب.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @selecaoportugal

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