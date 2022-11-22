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منح منتخب ويلز التعادل

رقم مميز يخلد هدف غاريث بيل في المونديال

2022-11-22 الساعة 2:02
رقم مميز يخلد هدف غاريث بيل في المونديال
المواطن - الرياض

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نجح غاريث بيل في قيادة منتخب ويلز الأول لكرة القدم للتعادل ضد نظيره الأمريكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

تعادل أمريكا وويلز

ولعب منتخب أمريكا ضد ويلز ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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وجمع منتخبا أمريكا وويلز على نقطة واحدة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في ترتيب مجموعتهما بكأس العالم 2022، خلف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل إيران الترتيب بدون نقاط.

أمريكا ضد ويلز
جانب من المباراة – المصدر @USMNT

تألق غاريث بيل

وحصل غاريث بيل على ركلة جزاء، بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، متأثرًا بتدخل من لاعب منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، وقام بتسديدها بنفسه، ليهز الشباك بنجاح، ويسجل هدف التعادل عند الدقيقة 82.

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن هدف غاريث بيل هو الأول الذي يسجله في نهائيات كأس العالم، وأضافت: “سجل أهدافًا دولية أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ منتخب ويلز”.

غاريث بيل ضد أمريكا
لحظة عرقلة بيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة الإحصائيات “أوبتا”: “قبل ركلة جزاء غاريث بيل، جاء آخر هدف لمنتخب ويلز في المونديال يوم 17 يونيو 1958، عندما سجل تيري ميدوين أمام المجر”.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هدف تيري كان قد سجل قبل 23 ألفًا و533 يومًا، وهو رقم قياسي في المسافة بين هدفين لمنتخب في نهائيات كأس العالم”.

غاريث بيل
احتفال بيل – المصدر @fifaworldcup_ar

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