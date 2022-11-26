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رموز المجتمع تساند الأخضر قبل مواجهته الحاسمة أمام المكسيك

2022-11-26 الساعة 11:13
رموز المجتمع تساند الأخضر قبل مواجهته الحاسمة أمام المكسيك
المواطن - الرياض

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حرصت رموز المجتمع السعودي على دعم الأخضر من أجل الفوز على المكسيك في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، من أجل الوصول لدور الستة عشر.

وكان المنتخب السعودي تعرض لخسارة غير مستحقة ظهر اليوم أمام منتخب بولندا بنتيجة 2-0 ليتعين على الأخضر الفوز على المكسيك مساء الأربعاء المقبل من أجل الصعود لدور ثمن النهائي.

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الجميع يساند الأخضر

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان في تغريدة له بعد خسارة المنتخب السعودي أمام بولندا: “ما قصرتوا يا أبطال والقادم أفضل إن شاء الله”.

وفي السياق ذاته قال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر حسابه في “تويتر” : “ما قصّروا صقورنا الخضر، أداء رائع، وحضور مشرّف، وفالهم التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله”.

أما الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة فقال في “تويتر:”: ” خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم أداءً متميزًا وثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضين خير بإذن الله”.

المنتخب السعودي - الأخضر

وعلق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أداء الأخضر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” الحمد لله على كل حال، شكرًا لصقورنا على الأداء الرائع، شكرًا للجمهور العظيم على الدعم والمؤازرة وموعدنا الأربعاء في لوسيل”.

أما إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم فقال في “تويتر” : ” أداء مشرف من نجومنا ولكن لم يُتوج بالنتيجة، بإذن الله نعوض أمام المكسيك، ومازال الأمل باقيًا”.

الجماهير السعودية - الجمهور السعودي

وعلق الإعلامي المخضرم وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” باختصار، لم يكن يومنا، قدمنا صورة جميلة ومشرفة للكرة السعودية، هذا أمر لا جدال فيه وارتفع سقف طموحنا، وخسارتنا لم تكن مستحقة، سأبقى بآمال كبيرة مع صقور الأخضر، ولدي ثقة بأن مباراة المكسيك ستكون مختلفة بإذن الله”.

 

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