روبوت سعودي لترجمة الكلام إلى لغة إشارة

نجح طلاب في كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود في ابتكار روبوت يقوم بترجمة الكلام إلى لغة الإشارة.

وأوضح الطالب مهندي العنزي، خلال جولة لبرنامج “عين الخامسة” على “قناة الإخبارية” لمنتدى الشراكات المستدامة، أنهم قاموا بابتكار روبوت تحت إشراف مركز الروبوتات الذكية والأبحاث.

فكرة الروبوت

وبحسب العنزي، يعمل الروبوت كحلقة وصل بين المتحدث والأصم، لتحويل اللغة إلى لغة الإشارة، حيث يأخذ الروبوت أوامره من خلال الصوت، ومثل هذه التقنية يمكن استخدامها في الدوائر الحكومية للتواصل من خلال القيام بنقل لغة الإشارة بين الشخص الأبكم والموظفين.