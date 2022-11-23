روبوت سعودي لترجمة الكلام إلى لغة إشارة

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نجح طلاب في كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود في ابتكار روبوت يقوم بترجمة الكلام إلى لغة الإشارة.
فيديو | عقول سعودية تبتكر روبوتا يترجم الكلام إلى لغة الإشارة #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/2BaHBqn3Ff
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2022
وأوضح الطالب مهندي العنزي، خلال جولة لبرنامج “عين الخامسة” على “قناة الإخبارية” لمنتدى الشراكات المستدامة، أنهم قاموا بابتكار روبوت تحت إشراف مركز الروبوتات الذكية والأبحاث.
وبحسب العنزي، يعمل الروبوت كحلقة وصل بين المتحدث والأصم، لتحويل اللغة إلى لغة الإشارة، حيث يأخذ الروبوت أوامره من خلال الصوت، ومثل هذه التقنية يمكن استخدامها في الدوائر الحكومية للتواصل من خلال القيام بنقل لغة الإشارة بين الشخص الأبكم والموظفين.