رودريجو يثير الجدل بعد ختام لقائه مع رونالدو

أثار البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني، الجدل بعد قيامه بتصرف غريب عقب ختام لقائه التلفزيوني مع الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو دي ليما.

ونشر حساب قناة ” الكاس” القطرية الرسمي عبر “تويتر” ما فعله رودريجو حيث قام بمصافحة الظاهرة، ثم اقترب من قدمي الأخير ولمسها ثم عاد رودريجو ولمس قدميه تبركًا بمسيرة رونالدو ليكون مهاجمًا عظيمًا في تاريخ الكرة البرازيلية مثل الظاهرة في المستقبل.

إنجازات رونالدو

وبدأ الظاهرة صاحب الـ46 عامًا مسيرته في عام 1993 في نادي كروزيرو البرازيلي، حتى اعتزال الكرة في فبراير من عام 2011، ولعب خلال 18 عامًا للعديد من الأندية مثل برشلونة الإسباني وأيندهوفن الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وكورينثيانز البرازيلي.

وسجل الظاهرة 15 هدفًا في كأس العالم خلال نسخ 1998 و 2002 و 2006، كما تُوج بمونديال 2002 مع المنتخب البرازيلي، وفاز مع منتخب بلاده بلقبين في بطولة كوبا أمريكا عامي 1997 و 1999.

وسبق لـ الظاهرة الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 1997 و 2002.

وكان المنتخب البرازيلي ضمن التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022، بعد الفوز على منتخب سويسرا أمس الاثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف دون رد سجله نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كاسيميرو عبر تصويبة قوية.

وسيواجه المنتخب البرازيلي، نظيره الكاميروني في ختام منافسات دور المجموعات يوم الجمعة المقبلة.