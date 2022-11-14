روديجر سيكافئ أطفال سيراليون

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أكد المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديجر أنه سيخصص جزءًا من المكافأة التي سيحصل عليها في مونديال قطر 2022 لمساعدة 11 من الأطفال المحرومين في سيراليون.
ويتعاون روديجر، 29 عامًا، مدافع ريال مدريد الإسباني مع مؤسسة “بيج شو” الخيرية في تقديم الدعم المالي لمعالجة الأطفال المرضى في بلدة لونسار، حيث يعاني أغلبهم من عيب خلقي في القدم.
وقال روديجر: “في ألمانيا، حصلت على فرص لم يحصل عليها الكثيرون في سيراليون، بلد والدتي”.
ويشارك المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022 إلى جوار منتخبات كل من إسبانيا وكوستاريكا واليابان.