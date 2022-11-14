Icon

10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 Icon جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي Icon متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال Icon من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 Icon انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة Icon بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين Icon المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية Icon لا سياج أو إنارة بموقع مقتل الـ5 شبان بسبب الجمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
بجزء من مكافأة المونديال

روديجر سيكافئ أطفال سيراليون

2022-11-14 الساعة 9:43
روديجر سيكافئ أطفال سيراليون
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أكد المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديجر أنه سيخصص جزءًا من المكافأة التي سيحصل عليها في مونديال قطر 2022 لمساعدة 11 من الأطفال المحرومين في سيراليون.

ويتعاون روديجر، 29 عامًا، مدافع ريال مدريد الإسباني مع مؤسسة “بيج شو” الخيرية في تقديم الدعم المالي لمعالجة الأطفال المرضى في بلدة لونسار، حيث يعاني أغلبهم من عيب خلقي في القدم.

قد يهمّك أيضاً
Img

الغنوشي أمام القضاء بتهم تصل لـ الإعدام

Img

كريس إيفانز أكثر رجال العالم جاذبية

سيراليون

بلد والدته

وقال روديجر: “في ألمانيا، حصلت على فرص لم يحصل عليها الكثيرون في سيراليون، بلد والدتي”.

ويشارك المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022 إلى جوار منتخبات كل من إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

حصاد اليوم
جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق
الرياضة

جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق

الرياضة
ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...
أخبار أمنية

ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...

أخبار أمنية
السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية
السعودية اليوم

السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية

السعودية اليوم
بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا
السعودية اليوم

بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا

السعودية اليوم
وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا
الرياضة

وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا

الرياضة
أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...
الرياضة

أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...

الرياضة
استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند
غرائب

استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند

غرائب