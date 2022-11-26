روسيا تتهم جامعة أمريكية بتطوير فيروس كورونا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، جامعة بوسطن الأمريكية بتطوير فيروس يسبب مرض كوفيد بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي.

اتهامات روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إن الفيروس المعدل تسبب في موت 80% من نماذج الحيوانات التي تم إخضاعها للتجارب، كما أنه أدى إلى ظهور أعراض عصبية غير نمطية وتلف رئوي شديد.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية فقد أظهر اختبار الخصائص الوقائية لدى الأجسام المضادة انخفاضًا بمقدار 11 ضعفًا في قدرتها على تحييد مسببات الأمراض الجديدة وعدم فعالية اللقاحات الموجودة.

مخاطر بيولوجية

وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من المخاطر البيولوجية العالية، أجريت الدراسة بأموال حكومية أمريكية، دون الحصول على الموافقة المناسبة من هيئة تنظيم السلامة البيولوجية الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال علماء إنه تم اكتشاف فيروس شبيه بكورونا، في خفافيش جنوبي الصين، موضحين أنه واحد من 5 فيروسات من المحتمل أن تنتقل إلى البشر من الخفافيش.

أدلة أخرى

ويرتبط الفيروس، المعروف باسم BtSY2، ارتباطا وثيقا بفيروس SARS-CoV-2، المسبب لكوفيد.

وقال علماء إنه واحد من 5 فيروسات مثيرة للقلق، وجدت في خفافيش بجميع أنحاء مقاطعة يونان الصينية، التي من المحتمل أن تكون مسببة للأمراض للإنسان أو للماشية.