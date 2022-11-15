روسيا: لم نستهدف بولندا

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نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توجيه أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية مع بولندا.
من جانبها، اعتبرت وزرة الدفاع الروسية الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد هدفه تصعيد النزاع.
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أنه يعمل على تقييم المعلومات مع بولندا لمعرفة ما حدث في القرية الحدودية.
كانت وسائل إعلام غربية، أفادت بمقتل شخصين بعد أن أصابت “صواريخ روسية” قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا.
كما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله: إن شخصين قُتلا من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.