قالت وكالة نوفوستي الروسية المملوكة للدولة، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا وأكدت ذلك مرارًا وتكرارًا، لكنها ليست مستعدة للتعامل مع تصرفات الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وعلق مدير المعهد الدولي الحديث في موسكو، أليكسي مارتينوف، لوكالة نوفوستي على عرض الفاتيكان بشأن توفير مكان للمفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا، قائلًا: هذه ليست أول أخبار من هذا النوع، وتتكرر مثل هذه المبادرات مرة شهريًا على الأقل، إلا أن ذلك لا يعني أن المفاوضات ستجري.

وأكد مارتينوف أن روسيا مستعدة للتفاوض، كما ذكر الممثلون الرسميون للكرملين أكثر من مرة، إلا أنها ليس مستعدة لتحمل تصرفات زيلينسكي والتي وصفها بالحمقاء.

وتابع: من الضروري مناقشة وقف الأعمال العسكرية العدائية من قبل كييف، والجميع مستعد لذلك، لكن لا أحد يقبل المساس بالأراضي الروسية، مضيفًا: إذا كانت كييف راغبة في الحديث فسيظهر الوسطاء والمنصات.

عرض الفاتيكان على روسيا

وكان وزير خارجية الفاتيكان ورئيس الأساقفة، بول ريتشار غالاغر، قال إن دولته مستعدة لتوفير مكان للمفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا وتوفير كل ما هو ممكن لتحقيق السلام في أوكرانيا، متابعًا: كل ما يتطلبه الأمر هو طلب الجانبين التوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا منفتحة على الاتصالات، لكن أوكرانيا هي التي قررت عدم استمرار المفاوضات.

وكانت مجلة لو بوينت الفرنسية قالت في وقت سابق إنه خلال زيارة للفاتيكان في أكتوبر الماضي، طلب ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن؛ من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.