روشن تسلم أول وحداتها السكنية ضمن مشروع سدرة بالرياض

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بدأت شركة روشن للتطوير العقاري، بتسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سدرة” في شمال الرياض، حيث تَسَلّم الملاك الجدد، المفاتيح وسندات الملكية الخاصة بالفلل والمنازل، ليكونوا بذلك من أوائل ملاك الوحدات السكنية في حي “سدرة”.
#تم_وقبل_الوقت
وقت الانتظار انتهى…
فريقنا على أتم الاستعداد لاستقبال ملّاك مجتمع #سدرة لاستلام وحداتهم السكنية. pic.twitter.com/SlGTxdHAC2قد يهمّك أيضاً
— ROSHN | روشن (@Roshnksa) November 21, 2022
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر: “يعد تسليم وحدات سدرة لحظة مهمة وتاريخية ليس فقط لروشن، بل للمملكة بشكل عام، ففي الوقت الذي تعد فيه هذه الخطوة لحظة تاريخية في مسيرة روشن، إلا أننا نقود التغيير في القطاع العقاري عن طريق تقديم خيارات ذات جودة أعلى للسكان، وحي سدرة هو أول مشاريعنا التي ترى النور، والمحطة الأولى لتحويل رؤية روشن إلى واقع حقيقي” .
ويُعد حي “سدرة” أول مشاريع “روشن” في المملكة، الذي تعمل على تطويره على 8 مراحل في شمال مدينة الرياض، ويستهدف تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة التي تضم المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء.
وتستمر “روشن” في توسيع رؤيتها في جميع أنحاء المملكة، لتصل إلى الساحل الغربي، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع “العروس” في جدة في شهر مايو 2022، ويُعد مشروعها الثاني بعد “سدرة”، وسيضيف أكثر من 18,000 وحدة سكنية في شمال جدة، وتدعم نمط الحياة الصحي والعصري مثل “سدرة”، بما في ذلك المساحات العامة المفتوحة، والمساحات الخضراء، والمرافق العامة مثل المجلس المحلي، والشوارع الآمنة للمُشاة، والبنية التحتية الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التفاعل بين المجتمع واندماجه.