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تم التسليم قبل سنتين من الموعد المحدد

روشن تُرحّب بأوائل مُلّاكها في مشروع سدرة

2022-11-23 الساعة 3:56
روشن تُرحّب بأوائل مُلّاكها في مشروع سدرة
المواطن - الرياض

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بدأت شركة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد في المملكة، بتسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سدرة” في شمال الرياض قبل سنتين من موعد التسليم المحدد حسب خطة التنفيذ، حيث تَسَلّم المُلّاك الجدد، المفاتيح وسندات الملكية الخاصة بالفلل والمنازل، ليكونوا بذلك من أوائل مُلّاك الوحدات السكنية في حي “سدرة”.

وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر على الإنجاز: “يعتبر تسليم وحدات سدرة لحظة مهمة وتاريخية ليس فقط لروشن، بل للمملكة العربية السعودية بشكل عام. ففي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الخطوة لحظة تاريخية في مسيرة روشن، إلا أننا نقود التغيير في القطاع العقاري عن طريق تقديم خيارات ذات جودة أعلى للسكان. حي سدرة هو أول مشاريعنا التي ترى النور، والمحطة الأولى لتحويل رؤية روشن إلى واقع حقيقي. تغمرني السعادة والحماس لأول ملاك سدرة الذين سيستمتعون بتجربة مجتمعات روشن للمرة الأولى”.

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كما تعمل “روشن” على تسهيل عملية الانتقال لعملائها، من خلال تزويدهم بمستشارين متخصصين يعملون كنقطة اتصال واحدة قبل، وأثناء، وبعد التسليم، كما يمكن للمُلّاك الجدد أيضًا الوصول إلى مراكز الخدمة الخاصة بـ “روشن”، للحصول على المساعدة بخصوص استفساراتهم، بدءًا من وصول الزوّار، وحتى كيفية الاستفادة من العروض الخاصة المُقدّمة من شركاء “روشن”.

يُعد حي “سدرة” أوّل مشاريع “روشن” في المملكة، والذي تعمل على تطويره على 8 مراحل في شمال مدينة الرياض، حيث أصبح المشروع بتسليم المرحلة الأولى منه، أول مشروع سكني ضخم يُنفّذ في المملكة.

ويستهدف المشروع تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة التي تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء.

وتستمر “روشن” في توسيع رؤيتها في جميع أنحاء المملكة، والتي امتدّت لتصل إلى الساحل الغربي، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع “العروس” في جدة في شهر مايو 2022، والذي يُعد مشروعها الثاني بعد “سدرة”، حيث سيضيف المشروع أكثر من 18,000 وحدة سكنية في شمال جدة، والتي تدعم نمط الحياة الصحي والعصري مثل “سدرة”، بما في ذلك المساحات العامة المفتوحة، والمساحات الخضراء، والمرافق العامة مثل المجلس المحلي، والشوارع الآمنة للمُشاة، والبنية التحتية الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التفاعل بين المجتمع واندماجه.

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