رومان رينز يحافظ على لقب WWE

نجح المصارع المخضرم رومان رينز في الحفاظ على لقبه في WWE بالفوز على لوجان بول بالتثبيت في نزال فردي على اللقب ضمن منافسات عرض Crown Jewel المقامة حاليًا في الرياض.

رينز يحتفظ بلقب WWE

وعلق الحساب الرسمي لـ موسم الرياض عبر “تويتر” على النزال قائلًا: ” الكل توقّع فوز لوجان بول بعد هذي الحركات اللي شدّت الجمهور في نزال Crown Jewel، لكن صدق من قال العبرة بالخواتيم”.

أبرز نزالات اليوم

وقبل نزال رينز ولوجان بول، كان برون سترومان هزم أوموس في نزال شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، بينما فاز فريق Judgement Day ضد فريق Oc.

أما فريق داميدج كونترول ففاز على فريق أسكا وأليكسا للسيدات، بينما حقق المصارع بروك ليسنر فوزًا بشق الأنفس على حساب منافسه القوي بوبي لاشلي.

وحقق فريق ” ذا أوسوس” فوزًا على برولينج بروتس وحافظوا على لقب الفرق الثنائية.

وكانت منافسات The Crown Jewel لليوم السبت، أُقيمت في ملعب مرسول بارك في الرياض.