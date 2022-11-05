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بعد فوزه على لوجان بول

رومان رينز يحافظ على لقب WWE

2022-11-05 الساعة 11:56
رومان رينز يحافظ على لقب WWE
المواطن - محمد سمعه

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نجح المصارع المخضرم رومان رينز في الحفاظ على لقبه في WWE بالفوز على لوجان بول بالتثبيت في نزال فردي على اللقب ضمن منافسات عرض Crown Jewel المقامة حاليًا في الرياض.

رينز يحتفظ بلقب WWE

وعلق الحساب الرسمي لـ موسم الرياض عبر “تويتر” على النزال قائلًا: ” الكل توقّع فوز لوجان بول بعد هذي الحركات اللي شدّت الجمهور في نزال Crown Jewel، لكن صدق من قال العبرة بالخواتيم”.

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عرض WWE - رومان رينز

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وقبل نزال رينز ولوجان بول، كان برون سترومان هزم أوموس في نزال شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، بينما فاز فريق Judgement Day ضد فريق Oc.

أما فريق داميدج كونترول ففاز على فريق أسكا وأليكسا للسيدات، بينما حقق المصارع بروك ليسنر فوزًا بشق الأنفس على حساب منافسه القوي بوبي لاشلي.

عرض WWE - رومان رينز

وحقق فريق ” ذا أوسوس” فوزًا على برولينج بروتس وحافظوا على لقب الفرق الثنائية.

وكانت منافسات The Crown Jewel لليوم السبت، أُقيمت في ملعب مرسول بارك في الرياض.

عرض WWE - رومان رينز

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