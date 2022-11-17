رونالدو: أحلم بنهائي بين البرتغال والبرازيل

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حماسه الشديد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، متمنيًا أن يكون النهائي بين منتخب بلاده والبرازيل.

رونالدو يتحدث عن المونديال

ويتواجد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم، والتي تضم كلًّا من؛ غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية، وسيبدأ مشواره يوم 24 بمواجهة المنتخب الإفريقي.

وعلق رونالدو عن خوض المونديال في منتصف الموسم، قائلًا: “الأحاسيس جيدة بشأن خوض البطولة في نهاية العام.. إنه أمر مثير ومختلف وأراه تحديًا، وأرى أن هذا الأمر سيكون جيدًا”.

وتابع في حوار نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أنا متحمس للمونديال.. ستكون البطولة الخامسة لي وأنا مسرور لخوض كأس عالم جديد”.

وواصل رونالدو حديثه قائلًا: “الطقس ليس مشكلة بالنسبة لي.. نحن مستعدون كلاعبين محترفين وقادرون على اللعب في كل الظروف.. أرى أن الوضع سيكون جيدًا؛ لأنني أفضل الطقس الدافئ”.

البرتغال والبرازيل بالنهائي

وبشأن وصول البرتغال والبرازيل إلى النهائي، علق رونالدو قائلًا: “أتمنى ذلك.. لقد كنت أمزح مع كاسيميرو، وقلت له إن النهائي سيكون بين البرتغال والبرازيل.. وسيكون حلمًا كي أكون صادقًا”.

وأضاف: “إنه كأس العالم وأصعب بطولة لكرة القدم.. أحلم بهذا النهائي بين البرتغال والبرازيل، وأعرف أنه سيكون صعبًا، لكنه حلم والأحلام مجانية.. أنا أحلم في كل الأوقات”.

واختتم كريستيانو رونالدو حديثه قائلًا: “بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية أن أكون مشاركًا وأن أنافس.. في رأيي سيكون أفضل كأس عالم على الإطلاق.. لنرى ما سيحدث”.