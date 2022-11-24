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بعدما هز شباك منتخب غانا

رونالدو أول لاعب يسجل في 5 نسخ مونديالية

2022-11-24 الساعة 9:00
رونالدو أول لاعب يسجل في 5 نسخ مونديالية
المواطن - مروة نبيل

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سجل قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، إنجازًا فريدًا في نهائيات بطولة كأس العالم، بعدما نجح في هز شباك غانا، قبل قليل.

إنجاز لكريستيانو رونالدو

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب البرتغال عند الدقيقة 62، بعد التحام قوي من محمد ساليسو ضد كريستيانو رونالدو، ليسددها الأخير بنجاح في شباك حارس المرمى لاورنس أتي.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو يسدد ركلة الجزاء – المصدر @fifaworldcup_ar

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم؛ ينجح في التسجيل خلال 5 نسخ مختلفة، حيث تمكن من هز الشباك في 2006، 2010، 2014، 2018 و2022.

كريستيانو رونالدو
احتفال كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

تقدم منتخب البرتغال

ويلعب منتخب البرتغال ضد غانا الآن على إستاد 974، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وتُشير النتيجة إلى تقدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف عند الدقيقة 80، سجلها؛ كريستيانو، جواو فيليكس ورفائيل لياو عند الدقائق 65، 78 و80، فيما أحرز أندريه أيو هدف غانا عند الدقيقة 73.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @fifaworldcup_ar

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