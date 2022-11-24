رونالدو أول لاعب يسجل في 5 نسخ مونديالية

سجل قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، إنجازًا فريدًا في نهائيات بطولة كأس العالم، بعدما نجح في هز شباك غانا، قبل قليل.

إنجاز لكريستيانو رونالدو

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب البرتغال عند الدقيقة 62، بعد التحام قوي من محمد ساليسو ضد كريستيانو رونالدو، ليسددها الأخير بنجاح في شباك حارس المرمى لاورنس أتي.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم؛ ينجح في التسجيل خلال 5 نسخ مختلفة، حيث تمكن من هز الشباك في 2006، 2010، 2014، 2018 و2022.

تقدم منتخب البرتغال

ويلعب منتخب البرتغال ضد غانا الآن على إستاد 974، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وتُشير النتيجة إلى تقدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف عند الدقيقة 80، سجلها؛ كريستيانو، جواو فيليكس ورفائيل لياو عند الدقائق 65، 78 و80، فيما أحرز أندريه أيو هدف غانا عند الدقيقة 73.