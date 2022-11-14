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رونالدو: لا أحترم تين هاج واليونايتد خانني

2022-11-14 الساعة 1:53
رونالدو: لا أحترم تين هاج واليونايتد خانني
المواطن - متابعة

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تحدث النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو في حوار مطول مع الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @ManUtd

شعور بالخيانة

وخلال المقابلة، أكد رونالدو أنه يشعر بالخيانة من الطريقة التي تمت معاملته بها من قبل مانشستر يونايتد، وأبدى انزعاجه من أنه أصبح كبش الفداء الذي يُلقى عليه اللوم في كل ما يحدث بشكل خاطئ في النادي، ويعتقد أنه يتم إجباره بشكل ممنهج على الرحيل عن النادي.

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أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد
أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد – @ManUtd

سولشاير محترم

رونالدو تحدث أيضًا عن المدربين الثلاثة الذين عمل معهم منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، بداية من زميله السابق في “الشياطين الحمر” أولي جونار سولشاير، والذي أكد “صاروخ ماديرا” أنه يكن له كل الاحترام.

رانجنيك وتين هاج

أما بالنسبة للمدربين الآخرين، رالف رانجنيك وإريك تين هاج المدير الفني الحالي للفريق، فإن رونالدو لديه رأي صادم.

النجم البرتغالي قال عن رانجنيك، الذي لم يقم بتدريب أي فريق لأكثر من عقد من الزمان: “إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف تكون رئيسًا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل”.

أما عن تين هاج، الذي أوقف رونالدو في أكتوبر الماضي لرفضه المشاركة كبديل في الدقائق الأخيرة ضد توتنهام، قال: “أنا لا أحترمه، لأنه لا يُظهر لي أي احترام، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا”.

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