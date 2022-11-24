رياح وأتربة على الرياض لمدة 7 ساعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، هبوب رياح نشطة يصاحبها أتربة بمنطقة الرياض.

وتوقع المرصد الوطني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن تبدأ حالة الإنذار من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، في منطقة الرياض وتشمل (الدوادمي- القويعية).

وحذر المرصد من التأثيرات المصاحبة والمتمثلة في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تحذيرات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم أمس الأربعاء، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.