رياح وأتربة على الرياض لمدة 7 ساعات

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، هبوب رياح نشطة يصاحبها أتربة بمنطقة الرياض.
وتوقع المرصد الوطني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن تبدأ حالة الإنذار من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، في منطقة الرياض وتشمل (الدوادمي- القويعية).
وحذر المرصد من التأثيرات المصاحبة والمتمثلة في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم أمس الأربعاء، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.