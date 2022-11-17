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بعد تألق النادي عام 2022

ريال مدريد يحصد 4 جوائز في جلوب سوكر

2022-11-17 الساعة 9:11
ريال مدريد يحصد 4 جوائز في جلوب سوكر
المواطن - الرياض

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حصد ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل ناد في العالم 2022، خلال حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر.

جوائز ريال مدريد

وتألق ريال مدريد خلال منافسات العام الجاري، وحصل على 4 بطولات، وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا، ليتوج بجائزة أفضل ناد في 2022، متفوقًا على الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي.

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وتوج مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلوس أنشيلوتي بجائزة أفضل مدير فني في 2022، وقال في فيديو مسجل: “هذا شرف لي أن أستلم تلك الجائزة، هذه المرة الثانية لي بعد عام 2014 عندما توجنا بالعاشرة”.

أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @Globe_Soccer

وواصل أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: “هذا موسم مذهل لا ينسى، خضنا خلاله العديد من المباريات الرائعة والصعبة، لم نستسلم وقاتلنا حتى آخر ثانية، قدمنا عملنا للفوز، أشكر الجميع على الجائزة”.

وحصد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، جائزة أفضل رئيس نادي في العام، وواصل المرينغي سيطرته على الجوائز في الحفل، وتوج خوسيه أنخيل سانشيز بجائزة أفضل مدير تنفيذي.

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز
بيريز – المصدر @realmadrid

كريم بنزيما الأفضل

وكان مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 في الحفل، متفوقًا على نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ومهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم ريال مدريد كريم بنزيما
الإعلان عن فوز بنزيما – المصدر @Globe_Soccer

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