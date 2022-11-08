ريال مدريد يفقد بنزيما أمام قاديش

سيغيب الفرنسي كريم بنزيما عن ناديه ريال مدريد ضد فريق قاديش في مباراة الفريقين بالدوري الإسباني بعد غد الخميس بسبب الإصابة.

وتكهنت وسائل الإعلام الإسبانية بأن بنزيما ليس مصابًا وسيغيب عن مباراة قاديش خوفًا من إصابته وغيابه عن مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022.

بنزيما مصاب

ولكن كشفت صحيفة AS الإسبانية أن بنزيما يعاني من إصابة قوية في ساقه اليمنى، حيث إن غيابه مستمر عن تدريبات الريال.

وغاب المهاجم الفرنسي بالفعل عن ريال مدريد في 7 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، أي نسبة 50% من مباريات الفريق الملكي هذا الموسم.

يذكر أن بنزيما كان فاز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية كأفضل لاعب في العالم لـ عام 2022.

وفي سياق آخر، احتفل اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو بالمشاركة في 250 مباراة مع ريال مدريد وفي مختلف المسابقات، وذلك بعد تواجده في لقاء رايو فاليكانو أمس الاثنين في الدوري الإسباني.

الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر “تويتر” أشار إلى عدد مشاركات أسينسيو صاحب الـ26 عامًا مع نادي الريال في مختلف المسابقات، حيث وصل عدد المباريات إلى 250 مباراة.

وفاز أسينسيو بالعديد من الألقاب مع الريال وهم ” 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقبين في كأس السوبر الإسباني، و 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و 3 ألقاب في بطولة كأس السوبر الإسباني، و 3 ألقاب بكأس العالم للأندية”.

ترتيب ريال مدريد

ويتواجد الريال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة.