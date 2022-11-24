ريمونتادا جديدة تُدخل الأخضر التاريخ

نجح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في تحقيق ريمونتادا تاريخية بنهائيات كأس العالم 2022، ما يزيد من طموحات الجماهير في النسخة الحالية.

ريمونتادا الأخضر

وتمكن منتخب السعودية الأول لكرة القدم من تحويل تأخره إلى فوز في مباراة بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الأرجنتين بنتيجة 2/1 في انطلاقة مشواره بكأس العالم في قطر 2022.

وتعود المرة الأولى التي حول فيها الأخضر تأخره بهدف إلى فوز بثنائية، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2018، في سيناريو مماثل لما حدث خلال مواجهته ضد الأرجنتين.

وسبق أن فاز منتخب السعودية الأول لكرة القدم مرتين في كأس العالم على حساب المغرب وبلجيكا في نسخة عام 1994، إلا أنه كان البادئ بالتسجيل.

السعودية بالمونديال

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الأخضر بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الترتيب بدون نقاط.