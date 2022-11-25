رينارد حائر بين العابد والنجعي

يُفاضل مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي، هيرفي رينارد، بين الثنائي نواف العابد وسامي النجعي؛ من أجل تعويض غياب سلمان الفرج.

رينارد يجهز البدلاء

وتعرض سلمان الفرج لإصابة خلال مباراة السعودية والأرجنتين، وكشفت الفحوصات عن وجود إصابة في عظمة الساق، ويخضع لبرنامج تأهيلي، إلا أن رينارد سبق أن أكد صعوبة لحاقه بالمباريات المقبلة.

كما يغيب عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني الذي وصل إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي، وخضع لعملية جراحية في غدة البنكرياس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقرر رينارد الاعتماد على محمد البريك بدلًا من ياسر الشهراني، ولا زال يُفاضل بين العابد والنجعي لخلافة سلمان الفرج، فيما تبدو حظوظ نواف أكبر، خاصة أنه شارك كبديل بعد إصابة قائد الأخضر خلال مواجهة الأرجنتين.

الأخضر بالمونديال

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم غد السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الأخضر بقيادة رينارد قد حقق انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.