رينارد : خبرات 10 لاعبين تساعد الأخضر في مباريات كأس العالم

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قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم إن الأخضر يتمتع بخبرات 10 لاعبين على الأقل للمساهمة في تألق الفريق في مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.
وتحدث رينارد في تصريحات تلفزيونية قائلًا: “هناك على الأقل 9 أو 10 لاعبين لديهم خبرات من مونديال 2018 في روسيا، هذا الأمر سيكون رائعًا للمنتخب السعودي في مونديال قطر”.
وأضاف رينارد: ” سنسعى إلى تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية”.
ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة في المونديال مع منتخبات ” الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.
وكان المنتخب السعودي، كشف اليوم السبت تفاصيل إصابة لاعبه رياض شراحيلي وذلك قبل يومين من مواجهة المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وذكر الأخضر أن شراحيلي يُعاني من إصابة عضلية، بعد الكشف عليه باستخدام أشعة الرنين المغناطيسي.
وكانت جماهير الأخضر واصلت حضورها القوي في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل تشجيع المنتخب السعودي الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه في نهائيات كأس العالم قطر 2022.