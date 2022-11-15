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بعد استبعاده من قائمة المونديال

رينارد: سأفتقد فهد المولد ونثق بالعابد

2022-11-15 الساعة 1:27
رينارد: سأفتقد فهد المولد ونثق بالعابد
المواطن - الرياض

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علق المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، على قرار استبعاد نجم فريق الشباب، فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل أيام من انطلاق منافسات نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

تعليق رينارد

وبشأن استبعاد فهد المولد وتأثيره على تحضيرات الأخضر، نظرًا لتواجده بالمعسكر الإعدادي الأخير، علق رينارد قائلًا: “أكثر من سيتأثر هو فهد المولد، نظرًا لتوقيت استبعاده من القائمة النهائية”.

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فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

وتابع رينارد تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية وكرواتيا الودية، قائلًا: “سأفتقد فهد لأنه لاعب مهم للمنتخب وكان مؤثرًا معنا في تصفيات المونديال، سجل 4 وصنع مثلها، ونواف العابد الذي حل بديلًا له نثق به ونثق بالمجموعة التي لدينا”.

نواف العابد ورينارد
رينارد والعابد

استبعاد فهد المولد

وكان رينارد، قد قرر استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي النهائية في مونديال قطر 2022، وذلك كإجراء احترازي بسبب أزمة المنشطات، وتم استدعاء نجم فريق الشباب، نواف العابد بدلًا منه.

وخفض مركز التحكيم الرياضي السعودي في نهاية شهر أغسطس الماضي، عقوبة المولد، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي، ووقع بعد ذلك مع فريق الشباب وشارك في المباريات الرسمية معه، قبل أن يعود للأخضر.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

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