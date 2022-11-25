رينارد: سلمان الفرج لن يُشارك في أي لقاء بالمونديال

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد غياب قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، سلمان الفرج عن المباريات المتبقية في كأس العالم 2022.

غياب سلمان الفرج

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية وبولندا: “من الصعوبة أن يلعب سلمان الفرج خلال النسخة الحالية من المونديال بسبب الإصابة”.

وواصل المدير الفني الفرنسي حديثه قائلًا: “الإصابات مزعجة شاهدنا نيمار وساديو ماني، وكذلك الشهراني والفرج لدينا، علينا الاستمرار والمُضي قُدمًا”.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة خلال مباراة السعودية والأرجنتين، ليُغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وكشفت الفحوصات عن وجود إصابة في عظمة الساق، ويخضع لبرنامج تأهيلي.

مباراة السعودية وبولندا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي، مساء يوم غد السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الأخضر بقيادة رينارد قد حقق انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.