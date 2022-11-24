رينارد في مهمة صعبة قبل مواجهة بولندا

يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواصلة التألق؛ وتجاوز عقبة بولندا في نهائيات كأس العالم 2022.

السعودية تُلاقي بولندا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

وكان الأخضر بقيادة رينارد قد حقق انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

مهمة صعبة أمام رينارد

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، أن المدرب الفرنسي أمام مهمة صعبة في مباراة بولندا، بعد حالة الفرحة الكبيرة للاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، والإشادة الكبيرة بهم عقب الفوز على الأرجنتين.

وعلق أحمد مجدي قائلًا: “مُهمة رينارد نقل اللاعبين من مرحلة الفرحة بالفوز على الأرجنتين إلى مرحلة الاستعداد لمباراة بولندا وإعدادهم ذهنيًّا بشكل جيد”.

وتابع عباس عبيد: “المنتخب البولندي ليس سهلًا، وكذلك المكسيك، وإخراج لاعبي الأخضر من أجواء مباراة الأرجنتين مسؤولية المدرب”، وأضاف خالد بدرة: “رينارد يمكن أن يغير خطة اللعب أمام بولندا لأن طريقة بولندا تختلف عن الأرجنتين”.